Городские депутаты за полгода приняли более 2 тысяч обращений тюменцев

В первом полугодии 2019 года депутаты Тюменской городской думы провели 1 059 личных приемов и приняли 2 250 обращений.

С вопросами и за помощью к депутатам приходят как жители города, так и представители объединений граждан, различных организаций и компаний. Из 2 250 зарегистрированных обращений 929 поступили в письменном виде, в том числе 118 коллективных, и 1 321 – в устном.

"Встречи с тюменцами в избирательных округах ведутся в постоянном режиме. Жители города обращаются к депутатам по различным вопросам жизнедеятельности, - сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Чаще всего горожане интересуются вопросами социальной поддержки, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам спикера местного парламента, работа с населением продолжается и в летний период.