Евгений Заболотный назвал ключевые показатели работы гордумы VII созыва

С октября 2018 года прошло девять заседаний Думы VII созыва, на них депутаты рассмотрели 139 вопросов. На 43 заседаниях постоянных комиссий обсуждался 221 вопрос.

"Депутаты приняли 51 нормативно-правовой акт, в том числе бюджет города Тюмени на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, изменения в Устав города, в градостроительные документы, в положение Счетной палаты, – сказал Евгений Заболотный. – В рамках контрольных полномочий депутатами рассмотрен отчеты главы Тюмени, заслушаны отчеты об исполнении бюджета за 2018 год и ходе реализации муниципальных программ. Кроме того, Дума приняла решение о новой структуре, претерпели изменения регламент работы, положения о постоянных и временных комиссиях".

Евгений Борисович напомнил, что проведены три выездных Дня депутата. В городской полиции рассмотрели обеспечение безопасности населения. Встречу в честь Дня местного самоуправления провели в ТюмГУ. Проблемы организации теплоснабжения в Тюмени обсудили в УСТЭК.

Продолжается активная работа с избирателями. Жители города обращаются к депутатам по самым разным вопросам. Депутаты провели 1 970 приемов граждан и рассмотрели 2 786 обращений.

От населения поступило 592 наказа по вопросам местного значения. Для более эффективной работы с ними принято новое Положение о наказах жителей депутатам Тюменской городской Думы, отметил Евгений Заболотный.

Летом дума продолжает работу по совершенствованию Генерального плана города и Правил землепользования и застройки, по внесению изменений в Устав города. Депутаты разрабатывают проект решения о внесении изменений в регламент Думы. Встречи с горожанами в избирательных округах ведутся в постоянном режиме.резюмировал спикер городской парламента. Следующее зачедение думы состоится в сентябре.