В правительстве Тюменской области новое назначение

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Директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области назначен Андрей Михнович.

Департамент создан в декабре 2018 года. Структура отвечает за защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, за пожарную безопасность, а также курировует сферу гражданской обороны, занимается организацией деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. Координирует и контролирует деятельность департамента заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Андрей Михнович родился 17 июня 1980 года в Тюмени. В 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России по специальности "Пожарная безопасность". В 2010 году окончил Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России по специальности "Пожарная безопасность". С августа 1997 года по январь 2002 года проходил службу в ГПС МВД России. С января 2002 года – на службе в ГПС МЧС России. С 2015 года по настоящее время работал заместителем начальника главного управления МЧС России по Тюменской области.