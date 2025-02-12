Культуру Тюменской области возглавил экс-директор департамента труда

18:44 12 февраля 2025
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В правительстве Тюменской области кадровые изменения. На должность директора департамента культуры Тюменской области назначен Александр Сидоров. Он приступает к обязанностям с 13 февраля 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

До этого назначения Сидоров с февраля 2021 года руководил департаментом труда и занятости региона.

Предшественница Сидорова в кресле директора департамента культуры, Елена Майер, отработав в должности пять лет, ушла на повышение  - с октября 2024 года она является заместителем губернатора Югры. 

Теги: Александр Моор , кадры , назначения
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