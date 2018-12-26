Евгений Заболотный: есть уверенность в том, что Тюмень продолжит активно развиваться

Ключевым вопросом последнего в этом году заседания Тюменской городской думы стал отчет главы муниципалитета Руслана Кухарука о деятельности администрации в 2017году и минувшие месяцы 2018 года. По мнению депутатов и исполнительной власти, обсуждение предварительных итогов текущего года позволит скоординировать и повысить эффективность работы в 2019 году.

В своем докладе Руслан Кухарук отметил стабильный естественный прирост населения, увеличение средней зарплаты бюджетников, стабильный приток инвестиций, действенные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие дошкольного и общего образования, совершенствование системы здравоохранения, увеличение темпов строительства. Все эти показатели невозможно вывести на высокий уровень за один год, нужна долгосрочная и кропотливая работа, и именно развитие этих сфер, по мнению главы города, создает условия для комфортного проживания тюменцев.

Надо отметить, что документ впервые получил широкое обсуждение. В середине декабря документ был опубликован на сайте гордумы, его обсуждали на заседании думской комиссии и в городской Общественной палате. Возможно поэтому после выступления Кухарука вопросов к докладчику у депутатов не возникло.

В своих выступлениях депутаты рекомендовали администрации города расписывать среднестатистическую зарплату горожан по отраслям, чтобы она наиболее объективно отражала текущую ситуацию. Необходимо также на муниципальном уровне усилить поддержку предпринимателям, продолжить работу по благоустройству территорий, поработать над сокращением очередей в детсады, создавать в них ясли для приема детей от полутора лет и так далее.

Комментируя отчет главы председатель думы Евгений Заболотный отметил: "Совершенно очевидно, что разработана объективная и реальная программа действий, которую целенаправленно внедряет команда под руководством Руслана Кухарука".

"Мы открыты для любых пожеланий и конструктивных предложений. Прислушиваемся к мнению депутатов, избирателей и общественных организаций. Приятно, что граждане относятся к развитию родного города с такой ответственностью – многие направления работы администрации были инициированы именно представителями общественности", - сообщил глава города Руслан Кухарук.

Все поступившие замечания и предложения будут учтены в работе городской администрации и ее структурных подразделений, подчеркнул руководитель муниципалитета.

Подводя итоги заседания, председатель городской Думы Евгений Заболотный выразил мнение всего депутатского корпуса: