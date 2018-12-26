Александр Моор: Самая лучшая реклама Тюменской области – ее добрая слава в кругах предпринимателей

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По итогам прошлого года Тюменская область заняла первое место в национальном рейтинге по инвестклимату. За 11 месяцев 2018 года общий объем инвестиций в региональную экономику составил 218,7 млрд рублей - 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 77% инвестиций направлены в промышленность. По объему инвестиций на душу населения в январе-сентябре 2018 года регион более чем вдвое превосходит среднероссийский показатель.

Об этом сообщил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор на итоговой пресс-конференции.

"Самая лучшая реклама Тюменской области – ее добрая слава в кругах предпринимателей, передаваемые из уст в уста в среде инвесторов многочисленные истории успеха серьезных проектов, реализованных при поддержке регионального правительства. Думаю, что мнение самих предпринимателей более весомо в российском и международном бизнес-сообществе, чем заявления чиновников", – отметил губернатор.

Принимая решения о вложении крупных капиталов, инвесторы анализируют экономический потенциал регионов, их деловой климат, общение с представителями власти и коллегами-бизнесменами, уже работающими на территории, напомнил глава региона. Власть должна дорожить доверием предпринимателей, держать слово и выполнять все обязательства перед инвесторами.

Александр Моор заверил, что в регионе продолжится работа по формированию комфортного делового климата:

Мы будем анализировать эффективность всех форм государственной поддержки инвесторов, реагировать на новые запросы и предлагать прогрессивные подходы к улучшению инвестиционного климата. Мы не сбавляем темпов и не останавливаемся на достигнутом.

По информации пресс-службы губернатора