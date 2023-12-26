Новапорт инвестирует 19 млрд рублей в строительство аэропортового комплекса в Салехарде

Концессионное соглашение о строительстве аэропортового комплекса в Салехарде подписали ООО "НОВАПОРТ-Проект" и правительство Ямала, по такой же схеме государственно-частного партнерства ранее возведен и введен в эксплуатацию аэропорт Нового Уренгоя.

ООО "НОВАПОРТ-Проект" стал победителем конкурса по сторительству аэропортовго комплекса, размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения – 30 лет. Компания займется проектированием объектов, в 2027 году планируется построить новый аэровокзальный комплекс и провести реконструкцию существующего. Общая площадь с учетом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта в три раза до 600 пассажиров в час, повысить качество обслуживания пассажиров до современных стандартов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов:

Авиация на севере – ключевая, жизненно необходимая отрасль. Последовательно обновляем аэропорты округа. Первый наш опыт развития аэропортовой инфраструктуры удался, уже год успешно работает обновленный по концессии аэровокзал Нового Уренгоя. Мы провели открытый конкурентный конкурс и получили лучшее предложение для Салехарда. Рады, что надежный партнер, крупный российский холдинг, теперь возьмется за реализацию проекта по механизму концессии и в столице Ямала.

Проекттом предусмотрена реконструкция аэродрома. Концессионер модернизирует взлетно-посадочную полосу, перрон, вертолетную площадку, установит новое светосигнальное оборудование, мачты освещения, обновит системы связи, выполнит прочие работы.

Масштабная модернизация аэропорта будет осуществляться в условиях непрерывной целевой эксплуатации. Предполагается, что в новом аэропорту будут оборудованы комфортные залы ожидания, организованы пункты общественного питания, медицинский пункт, объекты коммерческого назначения. Пассажирский терминал обеспечат двумя телескопическими трапами. Также концепция развития воздушной гавани предусматривает строительство автопарковки не менее чем на 150 машиномест.

"У нас определены параметры. Один год – проектирование, два года – строительство. Работаем!", – сказал гендиректор "Новапорта" Сергей Рудаков.