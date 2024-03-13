Бывший директор ТАЛКа возглавил департамент инвестиционной политики Тюменской области

11:03 13 марта 2024
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На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин, с 13 марта он приступил к выполнению обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

До ноября 2023 года Картухин являлся генеральным директором АО "ТАЛК Лизинг", входящей в число ведущих лизинговых компаний УрФО компании с государственным участием ( по данным официального сайта компании). 

На новом посту Картухин сменил Антона Машукова, который уволился с прежнего места работы в конце октября 2023 года.

Теги: Александр Моор , Антон Машуков , инвестиции , назначения
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