Бывший директор ТАЛКа возглавил департамент инвестиционной политики Тюменской области

На должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Анатолий Картухин, с 13 марта он приступил к выполнению обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

До ноября 2023 года Картухин являлся генеральным директором АО "ТАЛК Лизинг", входящей в число ведущих лизинговых компаний УрФО компании с государственным участием ( по данным официального сайта компании).

На новом посту Картухин сменил Антона Машукова, который уволился с прежнего места работы в конце октября 2023 года.