В Тюменской области трое депутатов сложили полномочия после проверки прокуратуры

В Юргинском районе Тюменской области по требованию прокуратуры несколько депутатов досрочно прекратили свои полномочия.
В ходе проверки было установлено, что трое депутатов Лесновского сельского поселения не предоставили сведения о доходах на своих супругов за предыдущий год. Согласно закону о противодействии коррупции, лицо, не предоставившее данные сведения, подлежит освобождению от должности.
Прокуратура внесла председателю думы представление об устранении нарушений закона. После этого депутаты подали заявления о сложении полномочий, и полномочия были досрочно прекращены, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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