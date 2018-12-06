В Тюменской области трое депутатов сложили полномочия после проверки прокуратуры

В Юргинском районе Тюменской области по требованию прокуратуры несколько депутатов досрочно прекратили свои полномочия.

В ходе проверки было установлено, что трое депутатов Лесновского сельского поселения не предоставили сведения о доходах на своих супругов за предыдущий год. Согласно закону о противодействии коррупции, лицо, не предоставившее данные сведения, подлежит освобождению от должности.

Прокуратура внесла председателю думы представление об устранении нарушений закона. После этого депутаты подали заявления о сложении полномочий, и полномочия были досрочно прекращены, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.