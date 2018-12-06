В Тюменской области трое депутатов сложили полномочия после проверки прокуратуры

11:11 06 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Юргинском районе Тюменской области по требованию прокуратуры несколько депутатов досрочно прекратили свои полномочия. 

В ходе проверки было установлено, что трое депутатов Лесновского сельского поселения не предоставили сведения о доходах на своих супругов за предыдущий год. Согласно закону о противодействии коррупции, лицо, не предоставившее данные сведения, подлежит освобождению от должности.

Прокуратура внесла председателю думы представление об устранении нарушений закона. После этого депутаты подали заявления о сложении полномочий, и полномочия были досрочно прекращены, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: депутаты , доходы , прокуратура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018