Тюменские депутаты ознакомились с работой аккумуляторного завода

Тюменский аккумуляторный завод входит в число ведущих предприятий города и является одним из старейших и крупнейших предприятий России, специализирующихся на производстве аккумуляторных батарей. В годы Великой Отечественной войны этот завод был единственным в стране. С историей предприятия и его современными достижениями председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, депутаты Андрей Голоус, Георгий Муратов, Руслан Сабиров, а также ветераны и члены Общественной молодежной палаты ознакомились во время экскурсии, которую для них провел начальник бюро по внешнеэкономическим связям ТАЗ, депутат Дмитрий Ошурков.

Встреча началась со знакомства с руководством и коллективом предприятия, его структурой и спецификой производства аккумуляторных батарей. Гостям рассказали о славной истории завода, показали цеха и ассортимент выпускаемой продукции, что позволило им оценить масштаб и значение тюменского предприятия для региона и страны в целом. Продукция завода под маркой Tyumen battery известна не только в России, но и за рубежом. Завод имеет широкую сеть торговых представительств, охватывающую более 50 крупных городов России и стран СНГ, и продолжает активно развиваться, ориентируясь на инновации и высокие стандарты качества.

"Впечатлил масштаб завода, а еще больше — люди, которые стоят за его успехом. Александр Васильевич, проработавший на должности директора 38 лет, — пример настоящей преданности своему делу. Отмечу также династии, которые работают на заводе, и молодых специалистов, приходящих сюда на практику и остающихся работать. Важно, что значительная часть продукции, выпускаемой заводом, используется непосредственно в нашем регионе. Мы гордимся тем, что такие высококачественные изделия производятся у нас дома", – подытожила знакомство с заводом Светлана Иванова.