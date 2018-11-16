Евгений Заболотный: решения должны быть взвешенными и работать на благо города

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Первое рабочее заседание городской думы прошло в новом формате. Основными докладчиками по вопросам повестки стали председатели постоянных комиссий, а записавшимся на выступления общественникам депутатское большинство решило не давать слово. Журналисты попросили председателя думы Евгения Заболотного прокомментировать изменения в регламенте думских заседаний.

– Евгений Борисович, каким образом вы планируете выстраивать отношения с общественностью, горожанами, у которых немало вопросов по значимым для многих темам?

– Для начала давайте определимся в терминах. Общественность – от слова общество. Очень часто в последнее время звучит другой термин – общественник. Это определение для меня не очень понятно. А вот когда мы говорим общественный деятель, тогда все встает на свои места. Тогда человек задумывается: а соответствует ли он этому названию, месту в обществе? Это исключительно мое мнение, можете с ним не соглашаться.

Общественный деятель должен обладать двумя качествами. Во-первых, знаниями по тому вопросу, о котором он говорит, или о точке зрения людей, которую он излагает. Второе, называя себя столь высоким именем, он должен понимать, что и ему нужно что-то предъявить людям: а что ты-то сам сделал? где те деревья, которые ты вырастил? где дело, которое ты сделал?

В моем понимании людей, соответствующих термину, в Тюменской области, городе очень много. В общественность я включаю, безусловно, наши политические партии, которые работают на территории города и входят в состав думы. ТОСы, с которыми мы уже встретились и договорились о работе и будем очень тесно взаимодействовать. Я всех их пригласил на заседание комиссий, думы. Это те люди, кто доносит до нас информацию об общественном самочувствии, которое складывается в самых различных уголках нашей любимой Тюмени.

С кем мы будем взаимодействовать? С гражданским обществом, через те институты, которые сложились в городе, а их, на самом деле, очень много. К уже перечисленному я бы добавил общественные палаты области и города.

Механизмы взаимодействия на виду. Прежде всего, через депутатов, которые работают на местах, которые встречаются с ТОСами, людьми, ведут прием граждан. До 500 человек принимает депутат в год. Это очень большое количество людей, изучение общественного мнения.

– Как будет выстроен регламент выступления общественных деятелей, жителей города на заседаниях и комиссиях? Смогут ли они, как раньше, иметь свободный доступ в думу?

– По регламенту уже все выстроено. Он стал более демократичным. Никогда свободного микрофона в думе не было. Доступ был всегда, и сегодня он открыт: любой тюменец может прийти на заседание. Что касается выступлений, прежде это было исключительно решением председателя: он мог слово дать а мог и не дать, что и бывало. Сейчас это отдано на рассмотрение депутатов.

Мы в целом перестроили регламент думы. Если ранее докладчиками выступали, как правило, представители администрации, то сегодня основным докладчиком выступает председатель постоянной комиссии. Это не простая передача полномочий. Председатель докладывает, как уже состоялось обсуждение данного вопроса, какие документы были представлены в комиссию, кто выступал. И он понимает, а этот гражданин, который заявляется сегодня на выступление на думе, был на комиссии или нет, выступал, предлагал какие-то вопросы включить в решение или нет?

Надо учитывать, что решение с кондачка не принимается. Оно вызревает, проходит экспертизу и должно быть сформулировано на бумаге. Для подготовки таких решений мы приглашаем всех. Говорим: пожалуйста, дайте нам по тому или иному решению вопросы, которые бы мы тоже пообсуждали – в комиссии, с экспертами, перед его принятием. Нужна всесторонняя экспертиза документов, которые мы будем принимать и которые будем выносить на общий суд людей. Надо прописать решение, всесторонне обдумать, чтобы решения были взвешенными и работали на благо города.

– На последнем заседании было видно, что количество проголосовавших против предоставления желающим выступить из зала было примерно кратно количеству депутатов фракции "Единой России". Не связано ли такое изменение в регламенте попыткой спрятаться за спиной однопартийцев, чтобы это не выглядело диктатурой председателя думы?

– Не связано. Не боюсь брать на себя ответственность. И готов это делать. На предыдущем заседании я депутатам говорил, что советуюсь с ними. Решение принимал исключительно я. У меня нет надобности прятаться за чьи-либо спины. Не собираюсь прятаться ни от кого ни в кабинете, ни в здании. У меня большой опыт работы с общественностью. Что касается депутатов, то у нас нет возможности проверить, кто как голосовал. Компьютерное голосование не предполагает такой контроль. Не берусь делать вывод о том, что это было голосование "Единой России".

Мне хотелось бы другого. Чтобы было нормальное принятие решений. Чтобы и депутатский корпус, и общественники очень ответственно относились к той площадке, которая находится в этом здании.

Председатель думы пояснил, что от выступлений общественников будет больше пользы, если они поделятся своим мнением и информацией по волнующим вопросам на заседаниях постоянных комиссий – именно там проходит обсуждение и корректировка будущих решений. На итоговом заседании думы изменения в решения, как правило, уже не вносятся.

Татьяна Тихонова