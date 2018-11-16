В аппарате Тюменской городской думы произошли значительные перемены

Тюменская городская дума VII созыва, которую горожане выбрали в сентябре этого года, это 36 депутатов, объединенные в четыре парламентские партии. 53% процента избранников – новички. Председатель думы Евгений Заболотный считает, что состав качественный: депутаты имеют опыт работы на производстве, в соцсфере и политической работы в партиях, активно контактируют с населением:

Состав думы позволяет говорить о том, что мы будем конструктивно работать и взаимодействовать со всеми институтами гражданского общества, которые есть в Тюмени. Все стороны жизни горожан депутатам думы хорошо известны.

В отличие от предыдущей думы, в новой пять постоянных комиссий. Ранее вопросы социальной сферы и местного самоуправления рассматривала одна комиссия, но депутаты сочли, что два больших направления нужно рассматривать в отдельности. На основе этого решения создана комиссия по городскому общественному самоуправлению. Евгений Заболотный отметил, что 40% населения Тюмени охвачены ТОСами. Это очень хороший показатель в российской жизни. Такую работу с горожанами по месту жительства, в микрорайонах нужно дальше развивать.

Небольшие изменения произошли в комиссиях по благоустройству и ЖКХ и по бюджету: "Обустройство жизни городов – это важнейшая задача, которую поставил перед страной президент. Поэтому мы разгрузили работу комиссии. Она будет заниматься вопросами благоустройства и ЖКХ. А все, что связано с экономикой, перенесли в комиссию по бюджету, посчитав, что будет правильно, если тот, кто отвечает за трату бюджета, будет заботиться и об его наполнении", - отметил спикер.

Работу депутатов обеспечивает аппарат думы. Здесь тоже перемены. Структура стала более четкой и прозрачной. Часть функций, в частности, хозяйственная, переданы администрации, а одиннадцать подразделений сокращены до пяти. Возглавила аппарат бывшая заместитель главы администрации Тюмени Ольга Векшина. В ее подчинении будут работать отдел организационной работы, отдел экспертизы документов, а также отдел кадров и бухгалтерия. Вместо 83 сотрудников остались 72, включая помощников депутатов. Помимо этого, значительно обновился сайт думы, налаживается электронный документооборот с учреждениями и различными организациями.

Проведенная оптимизация позволит в следующем году сэкономить на содержании думы более 8 млн рублей. В беседе с журналистами Заболотный опроверг слух о том, что эти средства могут пойти на увеличение зарплат оставшимся сотрудникам и депутатам:

Никакого повышения заработных плат ни в аппарате думы, ни депутатам не будет. Об этом я четко сказал на заседании думы. Мы подписали все документы о финансировании, в том числе и зарплат, еще до того, как вынесли этот чисто организационный вопрос на заседание комиссии думы. Никакого повышения зарплат не планируется. Мы сократили смету 2019 года как раз за счет сокращения фонда оплаты труда.

Экономия бюджетных денег – важный аспект оптимизации аппарата, однако главная цель в другом: нужно отстроить процессы, всё отформатировать и исключить ненужное, в том числе излишние формальности, уверен Заболотный: