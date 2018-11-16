Евгений Заболотный рассказал, почему решил стать городским депутатом

На прошедшей в Тюменской гордуме встрече с журналистами председатель местного парламента Евгений Заболотный подробно ответил на все заданные журналистами вопросы, в том числе касающиеся его карьеры и политических взглядов.

До избрания председателем думы Евгений Заболотный работал в правительстве области – в должности заместителя губернатора курировал строительную отрасль. Журналисты поинтересовались, стоит ли расценивать переход в думу формальным понижением в статусе?

– Я так не считаю. Что такое статус? В жизни я очень часто менял профессиональные сообщества, хотя изначально мечтал проработать на одном месте. И у меня там все получалось – прошел путь от ассистента до профессора в тюменском госуниверситете. Но так случилось, что по приглашению Сергея Семеновича Собянина ушел в департамент, потом из членов правительства – в институт искусств и культуры. Мне запомнилась встреча с Михаилом Ефимовичем Швыдким. Меня не хотели брать в вуз, говоря, что я не понимаю ничего ни в культуре, ни в искусстве тем более. Хотя до этого я 13 лет проработал проректором госуниверситета. Министр меня тогда на ухо спросил: "Евгений Борисович, а что вы такое натворили в области, что вас ссылают на наш вуз?" Вокруг этого мы и построили наш дальнейший разговор. Это понижение было или повышение? Министр таким образом оценил мой переход. Тогда я уходил с поста директора департамента по спорту и молодежной политики, был доктором наук, профессором. И я ответил, что в 50 лет уже неуютно в этой должности - приезжаешь в "Ребячку", а дети тебя приветствуют словами "здравствуйте, дедушка". Решение уйти мною было принято и губернатором поддержано.

После вуза вновь скачок карьерный. Владимир Владимирович Якушев очень трудное поручение мне дал, предложив возглавить строительную отрасль. Очень многое нужно было сделать, чтобы она стала такой, какая есть сейчас.

И вот новый переход в жизни. Я не считаю его понижением. Это очень ответственная работа, многоплановая, работа с людьми. Я полагаю, что в этом деле что-то понимаю, умею делать. Надеюсь, что какое-то время пригожусь здесь.

Оглядываясь назад, я не жалею ни о чем. Всегда придерживаюсь лозунга – не место красит человека. Посади на любое высокое место человека, не обладающего определенными качествами, знаниями, место не спасет его – он потерпит фиаско. Другой на маленьком месте принесет пользу и для себя, и людей. Я не про меркантильные соображения. Внутреннее удовлетворение дорого стоит: я всегда с удовольствием иду на работу и с таким же удовольствиям возвращаюсь с нее в свою большую семью.

Евгений Заболотный в советские годы был членом КПСС, позже вступил в партию "Справедливая Россия", теперь является членом регионального политсовета "Единой России". Полезен ли такой политический опыт в нынешней должности?

– Я не выходил из КПСС, партбилет у меня сохранился. Мне понравился ответ на подобный вопрос бывшего секретаря обкома Геннадия Павловича Богомякова. Общаясь с журналистами по поводу принадлежности к КПРФ, он сказал так: "КПСС больше нет, а все, что есть, связанное со словом "коммунизм", не заслуживает моего внимания". Я его очень уважаю за такой ответ.

Нахождение в партийных рядах – это возможность участия в общественной жизни. И не более того. Раньше присутствовала идеология. Она насаждалась, пропагандировалась. Сегодня это не так. Идеология ушла на задний план, она не присутствует в нашем сознании, и мы на вскидку не скажем, чем по идеологии ЛДПР отличается от "Справедливой России".

Партия – это выстраивание карьеры, в хорошем смысле слова, а кто не думает о карьере? Это же не карьеризм. Как есть политики и политиканы. И те, кто рвется к микрофону сегодня, – чаще всего, далеко не политики, отстаивающие интересы каких-то социальных групп, слоев. Это люди, которые отстаивают свои собственные взгляды. Это тоже неплохо, но лучше бы отстаивать интересы людей. Все, кто сегодня присутствуют в думе, они избраны, у каждого из 36 депутатов есть мандат избирателей. И в этом смысле я точно такой же депутат, как и все остальные. И в этом вижу свое первостепенное призвание, а не в том, что я сегодня председатель думы.

Татьяна Тихонова