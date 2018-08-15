Руководитель завода в Нягани рассказал Александру Моору о поставках для тобольского нефтехима

Завод "Няганьгазпереработка" отгружает 18% производимой продукции в Тобольск для нефтехимического проекта. Об этом сообщил директор предприятия Алексей Бикетов во время встречи с врио губернатора Тюменской области Александром Моором и губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой.

Встреча с одним из ключевых поставщиков сырья для тобольского нефтехима состоялась в рамках рабочего визита Александра Моора в Нягань 15 августа.

Завод занимается переработкой попутного нефтяного газа, поступающего с месторождений Югры. Он выпускает сухой и сжиженный газ, а также стабильный газовый бензин. В данный момент на предприятии трудятся более 180 человек. В год на заводе перерабатывается до 2 млрд кубометров газа, при этом существующие мощности предприятия позволяют принимать в переработку до 2,5 млрд кубометров попутного нефтяного газа в год.

"Глубина переработки газа на нашем предприятии достигла 95%, что является очень достойным показателем", – отметил Алексей Бикетов.

Предприятие также оказывает финансовую поддержку спортивным и творческим организациям города. В 2017 году завод построил для жителей Нягани хоккейный корт.