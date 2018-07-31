Руслан Кухарук занял четвертую строчку в национальном рейтинге мэров

16:47 31 июля 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук занял четвертое место в Национальном рейтинге мэров по итогам июня-июля. Лидером оказался мэр Казани Ильсур Метшин, на втором месте московский градоначальник Сергей Собянин, на третьем - Ирек Ялалов из Уфы.

Исследование проводил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В Тюмени начало рассматриваемого периода совпало со сменой городской власти: ушедшего на повышение Александра Моора в качестве врио сменил бывший заместитель главы тюменской администрации Руслан Кухарук. Однако его вхождение в должность прошло бесконфликтно: местные элиты на данном этапе отнеслись к новому мэру вполне лояльно; некоторые эксперты полагают, что Кухарук не является временным местоблюстителем кресла мэра, но после 9 сентября займёт его уже без приставки "врио", отмечается в исследовании.

Отметим, помимо врио главы администрации Тюмени, в десятку лучших мэров из 88 "претендентов" вошли также глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Салехарда Иван Кононенко.

Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов широкого круга экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению "простых людей" с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.

Теги: администрация Тюмени , Казань , Москва , мэр , рейтинги , Салехард , Ханты-Мансийск
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