Тюмень на втором месте среди городов РФ по площади строящегося жилья на одного жителя

РИА Новости опубликовало рейтинг российских городов по строительству квартир на душу населения на начало 2024 года, Тюмень в нем на второй строчке после Краснодара.
В 2023 году в России введено более 110 млн квадратных метров жилья, что на сегодня абсолютный рекорд. Больше всего жилья в расчете на одного человека строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке, меньше всего — в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.
Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека сейчас строится более 5 квадратных метров жилья. Столица Кубани является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и близостью теплого моря, считают эксперты.
Очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится 3,44 и 3,29 кв. метров на каждого жителя города. На четвертой и пятой позициях расположились города-спутники Москвы: Красногорск и Мытищи с результатами 3,09 и 2,95 квадратного метра строящегося жилья на душу населения. Еще в четырех городах (Екатеринбург, Тула, Ростов-на-Дону и Рязань) объемы строящегося индустриального жилья на душу населения превышают 2 квадратных метра. Таким образом, в этих девяти городах наблюдается настоящий строительный бум, пишут эксперты.
Отмечается, что показателем для составления рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир была выбрана площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (админцентры субъектов РФ и другие крупнейшие города России).
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