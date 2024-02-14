Тюменская область в топ-10 по реализации нацпроекта "Производительность труда"

Тюменская область в десятке лучших из 53 регионов по реализации нацпроекта "Производительность труда", сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев, сославшись на совместный рейтинг Минэкономразвития РФ и Федерального центра компетенций.

Рейтинг составляется по определенным показателям, таким как количество реализованных проектов, обучение сотрудников, всего более 10 показателей. По большинству из них виден прогресс, но и есть где прибавлять. В частности, активнее заявлять о лучших практиках на ИТ-платформе производительность.рф. По словам Пантелеева, свою лепту в общее дело повышения производительности труда вносит совместный с Росатомом проект "Эффективный регион", реализуемый с 2021 года.

"Рейтинги безусловно важны как элемент помогающий ориентироваться в общей ситуации, но куда важнее, когда сами руководители предприятий убеждены в необходимости повышать эффективность труда. Хотя одной убеждённости тоже мало, нужны знания и готовность творчески перенимать лучшие практики. В конце концов для производств - это одно из главных условий развития", - отметил Пантелеев.