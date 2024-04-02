Тюмень вошла в топ-3,Тюменская область - в топ-5 по индексу качества городской среды в РФ за 2023 год

Минстрой России совместно с институтом развития ДОМ.РФ подвели итоги и презентовали индекс качества городской среды за 2023 год, Тюмень в этом рейтинге среди находящихся в условно комфортном климате крупных городов заняла второе место, в целом Тюменская область - на четвертой строчке.

Губернатор Александр Моор:

Тюменская область заняла четвертое место в России по среднему значению индекса качества городской среды. Как и в прошлом году, мы идем сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Рейтинг сегодня опубликовали Минстрой и ДОМ.РФ. Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск смогли улучшить прошлогоднюю оценку. В итоге в своих группах Тюмень вторая, Тобольск на шестом месте, Ишим замыкает десятку.

Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 параметрам. Учитываются показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, доступной среды для маломобильных граждан. Мониторинг ситуации осуществляется в 1117 городах России.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что по итогам 2023 года доля городов с благоприятной средой выросла до 68% (с 54% в 2022 году), их число достигло 759. Среднее значение индекса составило 200 баллов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук:

Тюмень в лидерах рейтинга, мы разделили второе место с Белгородом, получив по 250 баллов. На один балл больше у Мытищ, Химок и Ярославля. За цифровыми показателями стоит огромная работа команд, задействованных во всех сферах жизнедеятельности города. Особенно важно, что тюменцы принимают активное участие в благоустройстве общественных пространств, и мы вместе делаем все возможное для развития областного центра.

Среди находящихся в условно комфортном климате по итогам прошлого года самыми комфортными городами-миллионниками признаны Москва (304 из 360 баллов), Санкт-Петербург (270), Нижний Новгород (237), за ними идут Казань и Краснодар.

Среди крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек по комфорту на первом месте Мытищи, Химки, Ярославль (по 251 из 360 возможных баллов), на втором месте - Тюмень и Белгород (по 250 баллов), на третьем - Грозный (241).

Среди находящихся в условно дискомфортном климате городов с населением 100 тыс. — 1 млн человек в лидерах Ханты-Мансийск (252), Сургут (228) и красноярский Норильск (225).