Почти 80% избирателей Тюменской области проголосовали за Владимира Путина

Председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин на пресс-конференции 19 марта озвучил итоги голосования на президентских выборах. Спикер отметил, что данные по-прежнему предварительные, но уже очень близки к точным цифрам - различия будут минимальными.

Итак. По последним подсчетам участие в выборах приняли 78,93% избирателей, или 843 548 человек. В условном рейтинге регионов по явке избирателей Тюменская область заняла двенадцатую строчку. "Это на самом деле очень хороший результат. Качественный", - отметил Игорь Халин.

Если рассматривать вопрос в разрезе муниципалитетов, то явка превысила 90 % в Аромашевском, Бердюжском, Юргинском, Голышмановском, Упровоском, Уватскиом, Ишимском, Абатском, Тоболськом, Сладковском, Омутинском и Ялуторовском районах.

Явка беспрецедентная, активность была повышенной с самого утра, в некоторых участках наплыв людей был таким, что люди даже жаловались на очереди, но в целом голосование прошло без серьезных эксцессов, отметил Халин.

По политическим предпочтением кандидатов на пост главы государства голоса изобретателей Тюменской области распределились следующим образом:

Владимир Путин – 79,75 %

Павел Грудинин - 8,22%

Владимир Жириновский – 7,63 %

Ксения Собчак – 1,39 %

Григорий Явлинский – 0,57 %

Борис Титов – 0,54 %

Сергей Бабурин – 0,54%

Максим Сурайкин – 0,50 %

"Я благодарю тюменских избирателей, тех людей, кто пришел на избирательные участки, которые действительно являются патриотами, которым действительно небезразлично завтрашний день и Российской Федерации, и нашей большой Тюменской области. Независимо от того, за кого они голосовали", от себя лично и от всей системы избирательной комиссии Тюменской области"поблагодарил избирателей Игорь Халин.