Немногие тюменцы поддержали выдвижение Навального на выборы президента

Собрание группы избирателей для поддержки самовыдвижения Алексея Навального на пост президента России состоялось на площади у администрации Тюмени сегодня, 24 декабря. Организатором требовалось собрать не менее 500 человек, пишет "Мегатюмень".

За неделю до собрания инициативная группа начала зазывать тюменцев стать сторонниками Навального, настоятельно просили жителей Тюмени привести на встречу побольше народа. И, как они сами признались, не имеет значения даже возраст потенциальных участников встречи. Будь то совершеннолетние, школьники или детсадовцы. Главное, чтобы на площади собралось не менее пятисот человек. В противном случае, ЦИК признает собрание несостоявшимся.

"Возьмите с собой кого-нибудь еще. Мы уверены, среди ваших знакомых обязательно найдется хотя бы один человек, готовый поддержать честные выборы", - гласит заявление представителя тюменской инициативной группы по выдвижению Алексея Навального.

Так, на сбор подписей за выдвижение главного на сегодняшний день оппозиционера страны в президенты России, по словам инициативной группы поддержки Навального, пришло порядка 600 участников.

Однако тюменцы, ставшие очевидцами происходившего напротив тюменской администрации, рассказали, как это было на самом деле:

- На митинге заявили, что пришли 600 чел. СМИ - 700 чел. На самом деле не больше 300 с учетом зевак и журналистов, - поделился в своем телеграм-канале горожанин.

Пользователи сети, которые следят за развитием событий, также отметили, что на мероприятии собралось не очень много людей.

- Странно. Мало как-то людей. У школьников выходной ведь, - отметил Андрей. - Где пятьсот, там – пара сотен. Опять молодых насобирали. Жалко людей, - резюмировал Владимир.

Московский телеграм-канал "Акитилоп" опубликовал фото сторонников Навального в Тюмени с подписью: "Митинг Навального в Тюмени. На митинге заявили, что пришли 600 чел. СМИ - 700 чел. На самом деле не больше 300 с учетом зевак и журналистов".