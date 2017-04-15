Навальный удивил тюменских журналистов

Алексей Навальный проследовал транзитом через Тюмень в Челябинск. За несколько часов, проведенных в Тюмени, он успел посмотреть город, пообедать, провести пресс-конференцию и встретиться с волонтерами.

В ходе общения с журналистами Навальный продемонстрировал, что экономика региона не его конек. Сначала он назвал Тюменскую область "богатейшим сырьевым регионом", после чего отметил, что считает наиболее перспективными для области пищевую промышленность и птицеводство. Затем вновь поднял тему того, что Тюменская область должна поделиться доходами от налога на добычу полезных ископаемых — хотя регион и лишен НДПИ с 2009 года. "Конечно, налог на добычу полезных ископаемых - сложная вещь, нельзя оставлять его региону целиком", - уверен Навальный.

Затронув тему снижения административной нагрузки на бизнес, Алексей Навальный еще раз удивил журналистов тем, что заявил - получение разрешения на строительство в регионе занимает два с половиной года. На самом деле срок прохождения этой процедуры исчисляется в Тюменской области неделями — но оппозиционного политика такие мелочи не беспокоят. Он уже попрощался с Тюменью, теперь его уже ждет другой город, другие люди и другие вопросы, на которые у него уже заготовлены ответы.