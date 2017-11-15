Тюменцы рекомендовали гордуме принять проект бюджета-2018

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2018 год и плановые 2019/20 годы состоялись 9 ноября. В заседании приняли участие депутаты гордумы, заместители главы Тюмени, руководители органов горадминистрации, представители ТОСов и общественных организацией, журналисты - для участия зарегистрировались 272 человека. Такие цифры привел 15 ноября на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам в Тюменской городской думе директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

По словам докладчика, информация о предстоящих слушаниях была широко освещена - 75 упоминаний) в СМИ. До заседания с содержанием проекта бюджета можно было ознакомиться в администрации города, на ее официальном сайте и сайте департамента. Непосредственно на всходе в зал документ предлагали в печатном виде.

"В ходе заседания присутствующие активно задавали вопросы, озвучивали свои предложения. Всего у нас было 24 выступающих. На все озвученные вопросы ответы даны в ходе публичных слушаний, - сообщил Андрей Пилипчук. – В письменной форме поступило четыре обращения, содержащие восемь вопросов. Они направлены в органы администрации для подготовки ответа по существу в соответствии с действующим законодательством".

По результатам проведения публичных слушаний большинством голосов была принята рекомендация одобрить проект решения Тюменской городской думы о бюджете. "За" проголосовали 238 человек, пять "против" и один воздержался.

В ходе слушаний поступило предложение рассмотреть рекомендацию о включении в проект бюджета средств на строительство детсадов в поселках Березовский и Новоантипинском. "За" принятие данной рекомендации высказались 76 человек, против 20, 51 воздержался. Помимо этого, до слушаний в департамент финансов поступило два обращения - от жителя города и от организации в рамках рассмотрения бюджета. Ответы по ним также подготовят в соответствии с законодательством.

Протоколы слушаний и все необходимые материалы 13 ноября направлены в гордуму.

Депутат Алексей Чирков попросил докладчика прояснить ситуацию по просьбе женщины о запуске автобусов в круглогодичном режиме в дачные кооперативы. На заседание она принесла обращение, которое подписали 500 жителей этих территорий. По словам депутата, женщина, ссылаясь на расчеты ГУС и администрации, просила предусмотреть в бюджете на эти цели 2,163 млн рублей.

По словам Пилипчука, вопрос находится на рассмотрении: прежде чем принять решение о введении автобуса, нужно проанализировать пассажиропоток. Замглавы города Максим Афанасьев уточнил: при анализе трафика специалисты учтут количество проживающих постоянно, число семей, детей и соответствует ли эта цифра той, что заявленная в обращении, фактическому количеству. Депутату предложили продолжить обсуждение вопроса 20 ноября, но уже в кабинете замглавы.

Вопрос, насколько учитываются обращения граждан, озвученные в ходе публичных слушаний, задал докладчику Мурат Тулебаев: "Каждый год мы получаем рекомендации от жителей на публичных слушаниях. Можете сказать, в каком процентном отношении те рекомендации, которые дают жители нашего города, потом выполняются? Это просто сказать – вопросы получили, департаменты ответят. Люди приходят на слушания для решения своих каких-то проблем. У вас есть данные за прошлый год по рекомендациям от жителей, на сколько процентов эти рекомендации в итоге учтены в бюджете и исполнены?"

С ходу конкретные цифры по итогам прошлого года директор городского департамента финансов и налоговой политики привести не смог, но заверил: "Все рекомендации и предложения, которые поступают, находятся на контроле, люди ответы получают своевременно. Информации проверяются, если потребность в решении вопроса подтверждается, то это учитывается в плане. Если это не требует больших финансовых вложений, мы предусматриваем средства в ходе исполнения бюджета за счет экономии", - ответил Андрей Пилипчук.