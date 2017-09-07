Депутаты проконтролируют реализацию закона по защите интересов обманутых дольщиков Тюмени

Заседание рабочей группы по контролю исполнения плана-графика по осуществлению мер для решения проблем пострадавших участников долевого строительства состоялось в среду, 6 сентября, в региональном парламенте.

По словам председателя комитета облдумы по экономической политике и природопользованию, координатора рабочей группы Инны Лосевой, в Тюменской области ведется целенаправленная работа с обманутыми дольщиками. В результате жесткого контроля ситуации в 2010–2017 годах восстановлены жилищные права 5 441 человека. В принятом депутатами законе об инвестпроекте в защиту прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов четко прописаны обязательства инвестора. Рабочая группа будет контролировать реализацию проекта, сообщила Лосева.

В ходе обсуждения участники заседания внесли свои предложения. В частности, депутат Госдумы Иван Квитка предложил включить в состав рабочей группы представителей правоохранительных органов и прокуратуры. "В Тюменской области разработан уникальный механизм решения проблем обманутых дольщиков. Считаю, рабочей группе необходимо обладать достоверной информацией о ходе расследования уголовных дел недобросовестных застройщиков. Мы все заинтересованы в том, чтобы полностью восстановить законные права и имущественные интересы пострадавших граждан, многие из которых уже 20 лет находятся в сложной ситуации", - отметил депутат.

По итогам заседания рабочая группа приняла решение, предусматривающее осуществление необходимых мер по реализации принятого закона, а также необходимость информирования граждан о ходе его исполнения и мониторинге выполнения застройщиком обязательств по развитию земельных участков, сообщает пресс-служба думы.

Напомним, речь идет о дольщиках шести недостроенных многоквартирных домов в Тюмени и Тюменском районе.