Тюменец назначен заместителем главы Федерального казначейства

10:51 28 августа 2017
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www.vsluh.ru

Александр Албычев, возглавлявший департамент информатизации Тюменской области, займет место заместителя главы Федерального казначейства. Распоряжение правительства о назначении 24 августа подписал премьер Дмитрий Медведев.

Предшественник Албычева на этом посту, Сергей Гуральников, был арестован в мае по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним обвинения были предъявлены начальнику управления информационных систем ведомства Сергею Павлову.

В правительстве Тюменской области Александр Албычев работал с 2010 года. До этого с 2001 по 2009 год занимал разные должности в ОАО "Уралсвязьинформ", затем работал заместителем директора по эксплуатации в ЗАО "УралТрансТелеКом" (Екатеринбург). В должности директора регионального департамента информатизации контролировали и координировал работу Центра информационных технологий Тюменской области" и Информационно-образовательный центра, входил в состав Совета по развитию информационного общества при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Теги: Дмитрий Медведев , назначения , информационные технологии , кадры , правительство , правительство Тюменской области , Уралсвязьинформ
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