Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

Сопредседатель тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта Александр Пересторонин назвал проходящий в Крыму молодежный форум "Таврида" безусловно полезным мероприятием для вовлечения молодежи в общественную жизнь страны и подготовки достойной смены.

"Отлично, что в стране проводятся подобные "Тавриде" форумы. Здорово, что в Общероссийском народном фронте создано молодежное крыло. В свою очередь, работа с молодежью ведется и в Тюменской области. Продолжает работу Ассоциация молодых журналистов, в частности, совсем недавно мы завершили проект "Медиашкола", в котором поучаствовали ребята из нескольких школ и гимназий Тюмени, в будущем планируем развивать это направление. Обновление любой организации, подготовка достойной смены – важнейшее направление деятельности, поэтому работа с кадрами и общение с молодежью, вовлечение её в активную общественную жизнь являются одними из приоритетов работы", - отметил Александр Пересторонин.

Напомним, всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проходит в Крыму с 3 июля по 31 августа. В минувшее воскресенье, 20 августа, мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Глава государства пообщался с молодыми людьми и ответил на интересующие подрастающее поколение вопросы.

Президент обратил внимание на то, что за короткое время очень много молодых людей стали руководителями на уровне регионов, они уже зарекомендовали себя и добились результата. "Также нужно продвигать молодых людей и в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства", — добавил Владимир Путин.