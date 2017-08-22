В Тюменском районе назначен новый прокурор

На должность прокурора Тюменского района назначен советник юстиции Дмитрий Попов, до этого момента занимавший должность Ялуторовского межрайонного прокурора.

По сообщению областной прокуратуры, трудовую деятельность Дмитрий Попов начал следователем следственного отдела при ОВД Ленинского округа Тюмени. В марте 2007 года перешел на работу в прокуратуру Тюменского района и тоже работал следователем. В сентябре 2007 года в связи с образованием следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области следователи прокуратуры были переведены в новую структуру, в их числе был и Попов.

С сентября 2008 года по июль 2011 года он трудился в аппарате прокуратуры Тюменской области — управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В июле 2011 года был назначен заместителем прокурора Тюменского района. В июне 2015 года возглавил Ялуторовскую межрайонную прокуратуру.

Обязанности Ялуторовского межрайонного прокурора исполняет Константин Зайцев. Бывший прокурор Тюменского района Эдуард Гиматов в июне 2017 года был назначен прокурором Тюмени.