В областном Госохотуправлении появился новый руководитель

09:15 17 августа 2017
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Фото - http://r72.rosinv.ru

На должность начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области назначен Василий Щепелин. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Владимир Якушев.

К исполнению обязанностей новый руководитель приступит 17 августа.

Василий Игнатьевич Щепелин родился в 1960 году в Тугулымском районе Свердловской области. Трудовую карьеру начал в 1977 году на Тюменском заводе строймашин. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, по специальности "мировая экономика". С 2004 по 2016 год работал директором филиала, начальником Тюменского городского отделения ФГУП "Ростехинвентризация" по Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора.

Теги: Владимир Якушев , охота , губернатор , правительство Тюменской области , назначения , охотники
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