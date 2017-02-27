Je suis Géorgien: грузины смогут ездить в ЕС на три месяца без визы

Сегодняшним решением Совета ЕС Грузия включена в список II к постановлению № 539/2001, перечисляющий государства, граждане которых вправе посещать Европу без визы сроком не более чем на 3 месяца. Тем самым, Грузия вошла в число таких уважаемых на Старом континенте стран, как Мексика и Гондурас.

Впрочем, не исключено, что Грузия имеет не менее мощные исторические связи с Евросоюзом, нежели страны Латинской Америки (чье население разговаривает на одном из европейских языков - испанском). Так, французский ученый Александр Бодримон (Alexandre Baudrimont) в своей вышедшей в 1854 году книге "Histoire des Basques ou Escualdunais primitifs" (стр. 58-59) выдвигал версию, что населяющие Испанию и Францию баски являются потомками иберов. А те, в свою очередь, происходят от колонизировавших данную территорию до Рождества Христова грузин. В пользу версии говорит схожесть названий: древнее государство грузин именовалось Иберийским царством, а Пиренейский полуостров (где находятся Испания и Португалия) раньше назывался Иберийским.

Учитывая воинственное поведение во Франции современных выходцев из Грузии, на что сетует "L'express", версия о том, что их соотечественники когда-то могли колонизировать эту часть суши, не выглядит совсем безосновательной. Судя по тому, что баски проживают в Наварре и Гаскони, очень дальних грузинских предков вполне могли иметь король Генрих IV и граф д'Артаньян. Тоже люди далеко не мирные, как говорят их жизнеописания.