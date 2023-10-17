Российские туристы смогут до 90 дней отдыхать в Таиланде без оформления виз

Правительство Таиланда приняло решение разрешить российским туристам отдыхать в стране без визы до 90 дней с 1 ноября до конца апреля 2024 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету Bangkok Post.

Сейчас максимальный срок пребывания россиян в Таиланде без визы - 30 дней. Цель продления безвизового пребывания - стимулировать дальнейший рост турпотока из России.

По данным министерства туризма и спорта страны, с января по 1 октября Таиланд посетили 994,4 тыс. туристов из России, страна заняла пятое место по этому показателю после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии.