Финляндия ограничит выдачу виз в России

С 1 сентября 2022 года Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день, поэтому VFS Global будет принимать заявления на турвизы только по понедельникам и только в визовых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска, сообщается на сайте официального партнера Министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в РФ.

Сейчас на сайте в списке указано 23 центра, в том числе в Омске и Екатеринбурге.