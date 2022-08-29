Финляндия ограничит выдачу виз в России

16:29 29 августа 2022
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С 1 сентября 2022 года Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день, поэтому VFS Global будет принимать заявления на турвизы только по понедельникам и только в визовых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска, сообщается на сайте официального партнера Министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в РФ. 

Сейчас на сайте в списке указано 23 центра, в том числе в Омске и Екатеринбурге. 

Теги: визы , Екатеринбург , Омск , туризм , Финляндия
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