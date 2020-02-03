Как тюменцам проще всего получить Шенгенскую визу? Расскажет эксперт

Шенгенская виза сегодня – неотъемлемая часть условий въезда в европейские страны, которые остаются популярными для отдыха в любое время года. Однако именно вокруг этой визы витает множество мифов и предрассудков, поэтому многие отказывают себе в поездках за границу лишь потому, что оформление этого документа может доставить массу хлопот.

Так ли это? Рассказывает трэвел-эксперт с опытом работы 19 лет, владелица собственного турагенства "оБерег" Наталья Приходько.

Шенгенская виза – документ, который выдается компетентными органами заинтересованному лицу для посещения стран шенгенской зоны. В нее входят 26 стран, среди которых Австрия, Франция, Германия, Италия, Испания и другие. Причем виза дает владельцу право свободного перемещения по всем странам шенгенского соглашения.

Как сообщила Наталья Приходько, уже со 2 февраля 2020 года туристы начали получать шенген по новым правилам. Так, до поправок подать документы можно было не раньше, чем за 3 месяца до предполагаемой поездки. Теперь же подать документы можно за 6 месяцев до даты путешествия, но не позднее чем за 15 дней. А это значит, что планировать путешествия можно будет заранее, в том числе минуя очереди в пиковые даты.

Коснулись изменения и длительных виз с многократным въездом: визу на год получит турист, если у него уже было три визы в течение предыдущих двух лет; на 2 года - если была виза на год в течение предыдущих двух лет; на 5 лет - если путешественник уже использовал двухлетний шенген в течение предыдущих трех лет.

Также туристам не стоит забывать, что срок действия визы не может превышать срок действия загранпаспорта. Поэтому, если загранпаспорт заканчивается уже через год, то визу на два года – уже не получить.

Популярный сегодня миф, блуждающий в интернете – подорожание визы. На самом деле стоимость шенгенской визы не изменилась и составляет по-прежнему 35 евро. Но повышение стоимости не коснулись только граждан России, Украины, Молдовы и других стран, с которыми Евросоюз имеет соглашение об упрощении визового режима.

Что касается документов, то их список для получения визы остался прежним: паспорт, фотографии, анкета, финансовые гарантии, медстраховка и проездные документы.

"На сегодняшний день тюменцы могут сдать биометрические данные, не выезжая в Екатеринбург. В специализированных визовых центрах есть специалисты с мобильным биометрическим комплексом, у вас снимут данные и передадут документы с курьером в Москву. В Тюмени есть консульства Греции, Латвии и в скором времени откроют представительство Италии. Единственный минус такой услуги – отказ консульства в предоставлении визы, тогда биометрию придется сдать заново, а деньги за ее оформление не вернут", - комментирует Наталья Приходько.

Конечно, есть вариант отказа в получении визы. Такое бывает в случае, если предоставлен неполный пакет документов, либо недостаточны доказательства возвращения домой, либо анкета заполнена с ошибками. Если есть опасения, что с получением визы могут возникнуть сложности – лучше всегда обратиться за помощью к специалистам.

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