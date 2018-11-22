В Тюменской области продолжат развивать медицинский туризм

Тюменской области активно развивается медицинский туризм. Востребованность услуг местных лечебных учреждений побуждает правительство региона делать ставку на дальнейшее развитие этого направления экономики. Об этом в своем послании 22 ноября заявил глава региона Александр Моор.

"Тюменскую медицину уже пора воспринимать как полноценную экспортно-ориентированную отрасль, при этом тесно связанную с туристическим бизнесом. "Медицинский туризм" бурно растет во всем мире, а по параметрам цены и качества Тюмень более чем конкурентоспособна – если не в глобальном масштабе, то в масштабе всего евразийского континента точно", - подчеркнул Моор.

По мнению губернатора, для развития медтуризма нужно уметь грамотно "упаковывать" и продавать как цельный продукт медицинские, реабилитационные и рекреационные услуги – и добиваться предельного упрощения и облегчения организационных и правовых процессов. Этот процесс может облегчить внедрение медвиз. "Как мы видели на примере чемпионата мира по футболу, при наличии политической воли возможно все. Почему бы не ввести, по аналогии с паспортом болельщика, который давал право на безвизовый въезд и вообще обеспечивал гостям со всего мира максимально комфортное пребывание в нашей стране, медицинскую визу с примерно таким же содержательным наполнением. Почему бы не воспользоваться этим бесценным опытом? Кто сделает это в числе первых, получит результат. Пусть это будет Тюмень", - предложил Александр Моор. Отметив, что этот вопрос относится к федеральному уровню, он предложил депутатам рассмотреть возможность выступить с такой законодательной инициативой и предложить ее на рассмотрение в Госдуму.

Выступление губернатора прокомментировал директор тюменского Центра развития медицинского туризма Вадим Гадевич:

- Мы с оптимизмом восприняли то, что в послании губернатора отражены вызовы, с которыми работает наш проект по развитию медицинского туризма в Тюменской области. Были озвучены три основные пути развития медтуризма, которые мы уже сейчас начали развивать.

Во-первых, это работа по повышению конкурентоспособности медицинских организаций. Создан Сервисный комитет, который помогает тюменским клиникам повышать уровень сервиса при оказании медицинских услуг, развивать продуктивный диалог с пациентами. Созданы единый контакт-центр, информационный портал, идет работа по созданию маркетинговых продуктов и единого бренда.

Во-вторых, мы сможем наращивать традиционные связи с северными округами, соседними регионами и странами СНГ (Казахстан, Узбекистан). Эта работа на продвижение медицинских услуг за пределами Тюменской области будет продолжена.

В-третьих, мы надеемся, что поддержка со стороны законодателей в части учреждения медицинских виз станет в ближайшем будущем реальностью, это крайне необходимо для привлечения иностранных пациентов.