В Тюменской области продолжат развивать медицинский туризм

13:25 22 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменской области активно развивается медицинский туризм. Востребованность услуг местных лечебных учреждений побуждает правительство региона делать ставку на дальнейшее развитие этого направления экономики. Об этом в своем послании 22 ноября заявил глава региона Александр Моор.

"Тюменскую медицину уже пора воспринимать как полноценную экспортно-ориентированную отрасль, при этом тесно связанную с туристическим бизнесом. "Медицинский туризм" бурно растет во всем мире, а по параметрам цены и качества Тюмень более чем конкурентоспособна – если не в глобальном масштабе, то в масштабе всего евразийского континента точно", - подчеркнул Моор.

По мнению губернатора, для развития медтуризма нужно уметь грамотно "упаковывать" и продавать как цельный продукт медицинские, реабилитационные и рекреационные услуги – и добиваться предельного упрощения и облегчения организационных и правовых процессов. Этот процесс может облегчить внедрение медвиз. "Как мы видели на примере чемпионата мира по футболу, при наличии политической воли возможно все. Почему бы не ввести, по аналогии с паспортом болельщика, который давал право на безвизовый въезд и вообще обеспечивал гостям со всего мира максимально комфортное пребывание в нашей стране, медицинскую визу с примерно таким же содержательным наполнением. Почему бы не воспользоваться этим бесценным опытом? Кто сделает это в числе первых, получит результат. Пусть это будет Тюмень", - предложил Александр Моор. Отметив, что этот вопрос относится к федеральному уровню, он предложил депутатам рассмотреть возможность выступить с такой законодательной инициативой и предложить ее на рассмотрение в Госдуму.

Выступление губернатора прокомментировал директор тюменского Центра развития медицинского туризма Вадим Гадевич:

- Мы с оптимизмом восприняли то, что в послании губернатора отражены вызовы, с которыми работает наш проект по развитию медицинского туризма в Тюменской области. Были озвучены три основные пути развития медтуризма, которые мы уже сейчас начали развивать.

Во-первых, это работа по повышению конкурентоспособности медицинских организаций. Создан Сервисный комитет, который помогает тюменским клиникам повышать уровень сервиса при оказании медицинских услуг, развивать продуктивный диалог с пациентами. Созданы единый контакт-центр, информационный портал, идет работа по созданию маркетинговых продуктов и единого бренда.

Во-вторых, мы сможем наращивать традиционные связи с северными округами, соседними регионами и странами СНГ (Казахстан, Узбекистан). Эта работа на продвижение медицинских услуг за пределами Тюменской области будет продолжена.

В-третьих, мы надеемся, что поддержка со стороны законодателей в части учреждения медицинских виз станет в ближайшем будущем реальностью, это крайне необходимо для привлечения иностранных пациентов.

Теги: Александр Моор , визы , губернатор , депутаты , медицина , правительство Тюменской области , туризм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018