Тюменские массмедиа готовятся к переменам

25 января в тюменском Доме журналистов представители областных СМИ обсудят перспективы и механизмы совершенствования региональной информационной политики.

"Нам придется полностью пересмотреть устоявшийся взгляд на всю сферу публичных коммуникаций и информационной политики. Без постоянного, многостороннего и, главное, результативного обмена мнениями, идеями, критическими и конструктивными предложениями в треугольнике "власть – бизнес – общество", без оперативной, в режиме реального времени, коррекции позиций и планов выход Тюменской области на новые рубежи развития неосуществим", - на необходимость таких преобразований в своем Послании указал губернатор Владимир Якушев.

Предстоящие перемены уже обсуждались на встречах с руководителями и главными редакторами СМИ, представителями бизнеса, общественниками. Проектные сессии организует департамент по связям с общественностью, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Модератором каждой сессии выступает директор департамента Павел Белявский, сообщает пресс-служба губернатора.

Заявки на участие принимаются по телефону (3452) 68-96-96, имеющиеся предложения можно направить на электронный адрес usmi@72to.ru.