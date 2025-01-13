В Тюменской области объявили победителей конкурса "СМИ против коррупции"

Итоги ежегодного областного конкурса "СМИ против коррупции" традиционно подводятся во второй декаде января в связи с профессиональными праздниками - Днем прокуратуры и Днем печати, которые празднуются 12 и 13 января соответственно.

Конкурс проводят совместно правительство и прокуратура области в 2024 году. В этот раз на него было представлено 18 работ. В понедельник в торжественной обстановке прокурор области Александр Попов вручил дипломы 5 журналистам, признанным лучшими по итогам творческого состязания:

В категории "Телевидение" лучшим признан сюжет "Жить по совести" Елены Сторожук, "Сибинформбюро".

В категории "Радио" первым местом отмечен материал "Антикоррупционный иммунитет" Анны Суетиной, "Авторадио Тюмень".

В категории "Областные и городские печатные СМИ, региональные выпуски общероссийских газет" награду присудили обозревателю АНО "Тюменская область сегодня" Виталию Лазарев за цикл материалов, посвященных противодействию коррупции.

В категории "Районные газеты" победила Людмила Ивлева из упоровскогого информационно-издательского центра "Знамя победы" с серией тематических материалов.

В категории "Информационные агентства и сетевые издания" первое место заняла Татьяна Геогенова из сетевое издание "Новости Юргинского района" также с серией материалов.