В Тюменской области объявили победителей конкурса "СМИ против коррупции"

18:36 13 января 2025
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Итоги ежегодного областного конкурса "СМИ против коррупции" традиционно подводятся во второй декаде января в связи с профессиональными праздниками - Днем прокуратуры и Днем печати, которые празднуются 12 и 13 января соответственно.

Конкурс проводят совместно правительство и прокуратура области в 2024 году. В этот раз на него было представлено 18 работ. В понедельник в торжественной обстановке прокурор области Александр Попов вручил дипломы 5 журналистам, признанным лучшими по итогам творческого состязания:  

В категории "Телевидение" лучшим признан сюжет "Жить по совести" Елены Сторожук, "Сибинформбюро".

В категории "Радио" первым местом отмечен материал "Антикоррупционный иммунитет" Анны Суетиной, "Авторадио Тюмень". 

В категории "Областные и городские печатные СМИ, региональные выпуски общероссийских газет" награду присудили обозревателю АНО "Тюменская область сегодня" Виталию Лазарев за цикл материалов, посвященных противодействию коррупции. 

В категории "Районные газеты" победила Людмила Ивлева из упоровскогого информационно-издательского центра "Знамя победы" с серией тематических материалов. 

В категории "Информационные агентства и сетевые издания" первое место заняла Татьяна Геогенова из сетевое издание "Новости Юргинского района" также с  серией материалов.

Теги: конкурсы , коррупция , прокуратура , СМИ
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