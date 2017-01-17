До Сургута добрались странная манера исполнять на вокзалах украинские песни

Ансамбль украинской песни "Купава", существующий на протяжении 10 лет в Сургуте, присоединился ко флешмобу, который проходит на железнодорожных вокзалах России и Украины с конца прошлого года. Часть пассажиров в зале ожидания вокзалов внезапно начинает исполнять песни: на Украине русские (на русском языке), в России - украинские (на украинском).

Все началось в Запорожье, где 13 ноября была исполнена песня из кинофильма "Весна на Заречной улице". Как передают РИА Новости Украина, таким способом телеканал ТВ5 решил поздравить с днем рождения "Запорожсталь". Дело в том, что подавляющая часть съемок кинокартины прошла в Запорожье. В акции приняли участие 83 человека - именно столько лет исполнилось "Запорожстали", в цехах которой тоже проходили киносъемки.

Ровно неделю спустя аналогичная акция прошла в Харькове, где толпа из более 100 человек дружно спела "Старый клен" из фильма "Девчата". Еще через неделю песни распевали уже в двух государствах. В Одессе пели "Смуглянку" (правда, всего около двух десятков человек), а на Киевском вокзале в Москве - "Распрягайте, хлопцы, коней". Видимо, после этого популярные украинские песни кончились, потому что далее флешмоб проходил только на Украине: 30 ноября Днепропетровск (не забываем, что теперь его надо называть Днепром) спел "Катюшу", а на следующий день жители Киева исполняли "Солнечный круг", после чего громко прокричали "Мы за мир. Миру - мир".

Следует отметить, что на тюменском вокзале еще раньше придумали исполнять музыку. Правда, двухлетней давности инициатива "Тюменской лаборатории настоящего" не получила продолжения.

О том, что флешмоб добрался до крупнейшего города ХМАО, сообщила вчера телекомпания "СургутИнформТВ". К сожалению, при этом не были упомянуты названия композиций.