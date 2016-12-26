Совет муниципалитетов Тюменской области возглавил Виктор Воллерт

14:15 26 декабря 2016
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pdb.t-l.ru
| Фото: pdb.t-l.ru

Участники  внеочередного съезда Совета муниципальных образований Тюменской области  избрали нового председателя президиума совета. Виктора  Рейна на этом посту сменил глава Омутинского района Виктор Воллерт.

Сложивший с себя полномочия в связи с большим объемом работы на посту заместителя председателя областной думы Виктор Рейн остался в составе президиума совета.

Присутствовавший на заседании губернатор области Владимир Якушев отметил, что на протяжении уже десяти лет оказывает значимое содействие в развитии местного самоуправления. Глава региона поблагодарил членов совета за плодотворную работу, значимые инициативы, актуальные проекты и нацелил нового руководителя на взаимодействие в таком же ключе, сообщает пресс-служба главы региона.

Особо губернатор выделил два направления дальнейшей работы. В первую очередь - привлечение некоммерческих организаций к исполнению социальных услуг, в том числе и на муниципальном уровне. Еще одно направление - вовлечение общественных институтов и организаций в деятельность областных органов и органов местного самоуправления. для этого необходимо еще раз проанализировать работу общественных институтов и активизировать их участие в текущих процессах, подчеркнул Владимир Якушев.

Теги: Владимир Якушев , глава администрации , правительство Тюменской области , Омутинское , местное самоуправление , Виктор Рейн
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