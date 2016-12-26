Совет муниципалитетов Тюменской области возглавил Виктор Воллерт

Участники внеочередного съезда Совета муниципальных образований Тюменской области избрали нового председателя президиума совета. Виктора Рейна на этом посту сменил глава Омутинского района Виктор Воллерт.

Сложивший с себя полномочия в связи с большим объемом работы на посту заместителя председателя областной думы Виктор Рейн остался в составе президиума совета.

Присутствовавший на заседании губернатор области Владимир Якушев отметил, что на протяжении уже десяти лет оказывает значимое содействие в развитии местного самоуправления. Глава региона поблагодарил членов совета за плодотворную работу, значимые инициативы, актуальные проекты и нацелил нового руководителя на взаимодействие в таком же ключе, сообщает пресс-служба главы региона.

Особо губернатор выделил два направления дальнейшей работы. В первую очередь - привлечение некоммерческих организаций к исполнению социальных услуг, в том числе и на муниципальном уровне. Еще одно направление - вовлечение общественных институтов и организаций в деятельность областных органов и органов местного самоуправления. для этого необходимо еще раз проанализировать работу общественных институтов и активизировать их участие в текущих процессах, подчеркнул Владимир Якушев.