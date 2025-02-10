Тюменские школьники приняли участие в лекциях ко Дню российской науки

Фото: Российское общество "Знание"

С 3 по 14 февраля по всей стране проходят просветительские мероприятия, посвященные выдающимся научным открытиям и людям, которые их подарили человечеству. Для молодежи Общество "Знание" подготовило цикл встреч, уникальный видеоконтент и викторины.

Так, на площадке исторического парка "Россия – моя история" выступил председатель Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" Михаил Мельцер. Слушателями стали учащиеся и преподаватели из разных школ региона.

Спикер познакомил ребят с теорией решения изобретательских задач – это научный подход к развитию систем и организации эффективного мышления в различных областях творческой деятельности. Он отметил, что его уникальность заключается в возможности сознательно управлять мышлением, благодаря использованию структурированных алгоритмов и правил.

Отдельное внимание Михаил Мельцер остановил на авторе ТРИЗ – советском инженере Генрихе Альтшуллере, который проанализировал десятки тысяч патентов, выделяя закономерности в решении задач и генерации идей.

Лектор продемонстрировал, как эту теорию можно применять на практике в реальной жизни – от инжиниринга и оптимизации бизнес-процессов до поиска креативных идей в искусстве и повседневной жизни. Он перечислил основные этапы решения задачи в ТРИЗ – это определение проблемы, нахождение противоречий, применение приемов для поиска всех возможных ответов и получение идеального конечного результата.

"Вижу, как из года в год растет уровень подготовки аудитории, ее вовлеченность. Ребята и учителя показались мне очень заинтересованными слушателями и я рад, что смог донести им важную информацию. Уверен, что наша отечественная разработка – Теория решения изобретательских задач как педагогический инструмент будет полезна в отечественном образовательном процессе, потому что она эффективно развивает креативное и системное мышление, а также учит находить нестандартные решения сложных вопросов", – отметил спикер.

Также просветительские лекции, приуроченные ко Дню Российской науки, прошли в разных муниципалитетах региона. В деревне Пушнятская преподаватель Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева Кристина Куприенко провела интеллектуальный квиз, а в Ишиме старший преподаватель Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова Александр Шавнин прочитал лекцию "Химия и цивилизация".

Выступить с лекциями о достижениях в физике, биологии, химии, астрономии, информационных технологиях и других областях сможет любой желающий. Для этого Обществом "Знание" совместно с выдающимися деятелями науки подготовлены мастер-лекции, среди которых "Мегапрорывы российских ученых", "Химия и цивилизация", "Животные как первые покорители космического пространства", "Энергетика России", "Умные лекарства", "Современная вирусология", "ДНК – важнейшая молекула в нашей жизни" и другие. Один из уроков обещает помочь влюбиться в науку за 60 минут.

Чтобы лекции стали еще более увлекательными, создан уникальный видеоконтент с ведущими учеными страны.