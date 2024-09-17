В Ишиме залили фундамент под будущую поликлинику и проектируют новую хирургию

В Ишиме продолжается строительство поликлиники, а также разрабатывается проектная документация хирургического отделения, сообщает информцентр правительства ТО.

"Общая площадь поликлиники составит 12 479,1 кв.м. На сегодня полностью завершены подготовительные работы, выполнен фундамент. Подрядная организация ведёт заливку монолитных стен цокольного этажа. Строительство планируется завершить весной 2026 года. На территории больничного комплекса (на ул.Республики, 78) планируется построить хирургическое отделение, которое будет рассчитано на 237 коек. Сейчас по нему разрабатывается проектная документация", - указано в сообщении.

Ход строительства медучреждения Областной больницы №4 проинспектировал Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей поездки по муниципалитетам, пострадавшим от паводка в 2024 году.