Археологический музей-заповедник проведёт бесплатные мероприятия в честь Дня знаний

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В честь Дня знаний Археологический музей-заповедник на озере Андреевское 1 сентября проведёт бесплатную экскурсию, игровую программу и мастер-класс.

В 14:00 стартует экскурсия "Путешествие в прошлое". На экскурсии ребята узнают, чему учились в древности, какие навыки развивали и что из этого используют в современном мире, а также познакомятся с гончарным ремеслом, ткачеством, металлургией. Это познавательное и вдохновляющее путешествие оставит в сердцах юных любителей приключений желание узнать больше о своем крае и его истории. Продолжительность – 45 минут, возрастная категория 6+.

В 15:00 начнется игровая программа "Народные игры Сибири". Ребят ждут традиционные игры и забавы народов Западной Сибири. Программа знакомит детей с подвижными играми степных кочевников и оседлых переселенцев. Каждая игра сопровождается рассказом о её происхождении, значении и правилах, что делает процесс игры не только увлекательным, но и познавательным. Продолжительность – 60 минут, возрастная категория 6+.

В 16:00 для желающих проведут мастер-класс "Гобелен из трав". Участники мастер-класса познакомятся с техникой нетканого гобелена, что поспособствует приобщению к культурным ценностям, развитию познавательных способностей в различных областях народного искусства. Юные гости научатся протаскивать уток на деревянной рамке через зев, затем вплетать травы и цветы. Продолжительность – 60 минут, возрастная категория 6+.

Археологический музей-заповедник на озере Андреевское расположен по адресу: 23 км Ялуторовского тракта, строение 1. Для участия в мероприятиях в честь Дня знаний обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 76-67-67.