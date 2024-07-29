В зону проведения СВО из Тюмени отправлен новый гуманитарный конвой

крин репортажа телеканала "Тюменское время"

Очередная отправка гуманитарного конвоя в зону специальной военной операции состоялась 19 июля.

Систематическая гуманитарная помощь, формируемая с учётом запросов бойцов и оказываемая неравнодушными гражданами, не только обеспечивает нужды защитников Отечества, но и приближает победу. 15 человек из числа членов Общественной палаты Тюменской области также внесли вклад в организацию помощи бойцам СВО, перечислив 304 500 рублей на счет общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области".

Сбор средств продолжается, и через месяц гуманитарный конвой, олицетворяющий народное единство, вновь отправится в зону специальной военной операции.