Систему 3D визуализации внедрили в операционной Тюменского офтальмологического диспансера

Фото Областного офтальмологического диспансера

Новая система 3D визуализации, которую установили в операционной Тюменского областного офтальмологического диспансера, призвана повысить качество витреоретинальной хирургии и вывести на новый уровень совместную работу медицинского персонала при проведении высокотехнологичных операций.

Оборудование состоит из трехмерной стереоскопической цифровой видеокамеры высокого разрешения и рабочей станции, установка позволяет получать увеличенные стереоскопические изображения объектов при проведении микрохирургических операций. Она используется в качестве дополнения к хирургическому микроскопу во время проведения операций и формирует изображения в реальном времени или воспроизводит изображения из записей.

"Система создает реалистичную визуализацию, обеспечивает дополнительное увеличение, глубину фокуса и детализацию периферии, расширяя возможности витреоретинальной хирургии. Это значительно облегчает работу врача, ведь проведение манипуляций на сетчатке требует высокого мастерства, точности, выдержки. Использование 3D визуализации – это новый уровень хирургии", - отмечает врач-офтальмолог хирургического отделения, хирург Тюменского областного офтальмологического диспансера Елена Петрова.

Диспансер является специализированным учреждением, которое оказывает профессиональную и высокотехнологичную офтальмологическую помощь в Тюменской области. Здесь выполняют весь спектр высокотехнологичных офтальмологических операций: витреоретинальную хирургию, бесшовную хирургию с использованием энергетических технологий, современные методы кератопластики и другие.

Витреоретинальнуая хирургия – наиболее сложная область офтальмохирургии, которая представляет собой комбинированное оперативное вмешательство, осуществляемое на сетчатке, и также на стекловидном теле. Это сложная микроинвазивная процедура, требующая высокой квалификации оперирующего хирурга. В Областном офтальмологическом диспансере проводят витрэктомию уже более 10 лет.