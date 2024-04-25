Шестой ремесленный сезон стартует в Тюмени 1 мая

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В музее "Дом Машарова" 1 мая начинается традиционный, уже шестой по счёту ремесленный сезон. Гостей музея ждут мастер-классы, ярмарка, творческие выступления и спектакли.

Предыдущие музейные сезоны были наполнены десятками лекций, выставок, мастер-классов, интерактивных, развлекательных и познавательных мероприятий. Не станет исключением и этот год.

Открытие сезона 1 мая стартует в 13:00 с выступления ансамбля средневековой музыки Lebre. В 14:00 начнется концертно-игровая программа "Праздник с куклами", а в 15:00 участников ждёт "Вечёрка" - с танцами, песнями и народными забавами.

Также с 13:00 начнет работу ярмарочная площадка. Также с 13:00 можно принять участие в разнообразных мастер-классах: по сухому валянию, фьюзингу, холодной ковке, золотному шитью, рукоделию, резьбе по кости и других.

Кроме того, первые мероприятия шестого ремесленного сезона пройдут уже 3 и 4 мая. Так, в пятницу, 3 мая, в 17:00 состоится лекция на тему "О вышивке и кружевах в городских костюмах XIX-XX вв.".

В субботу, 4 мая, с 13:00 вновь начнут работу ярмарочная площадка и зоны мастер-классов. В 14:00 состоится открытие выставки "О туесах и росписи", посетители смогут принять участие в экскурсии по экспозиции с мастер-классом. В 16:00 начнется детский спектакль-концерт "Петрушка и другие петрушки" от театра "Куклы Кузиных", на котором зрителя познакомят с перчаточными куклами.

Все мероприятия, за исключением мастер-классов и спектакля, проводятся бесплатно. Шестой ремесленный сезон будет работать на площадке музея "Дом Машарова" по адресу: ул. Ленина, 24. Возрастных ограничений нет.