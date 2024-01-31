О молочном счастье расскажут участники ежегодного тюменского проекта

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Фотопроект "Мой месяц счастья" стартует в Тюменской области с 1 февраля в рамках федерального проекта "Крепкая семья". Он проходит на площадке популярного тюменского портала для родителей "Детки!", а постоянным партнером выступает компания "Золотые луга". Производитель предлагает свою номинацию – "Молочное счастье".

Как отмечают организаторы проекта, перед участниками стоит непростая задача – остановиться в бесконечном потоке дел, не пропустить, заметить и запомнить мгновения, которые согревают и дают повод улыбнуться. А февраль 2024 года будет еще счастливее, чем обычно, ведь он на один день длиннее!

"Каждый из нас ежедневно решает десятки бытовых вопросов и проблем. Иногда кажется, что серые будни сменяют друг друга, не принося никаких позитивных событий и новостей. Мы ловим себя на мысли, что не можем вспомнить, что происходило в нашей жизни одну-две недели назад... Восемь лет мы нашли способ сохранять воспоминания и приятные эмоции каждого прожитого дня. Наш месяц счастья дает возможность жить здесь и сейчас, и находить поводы для радости даже в хмурый февральский день", - отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее".

По условиям проекта, ежедневно с 1 по 29 февраля включительно тюменцам предложат выкладывать одну фотографию того, что вдохновило, порадовало и сделало счастливым. В основном конкурсе смогут принять участие семь человек, но при этом все желающие могут стать "самостоятельными участниками". Среди них будут также разыгрываться призы от партнеров проекта.

В марте организаторы выберут трех победителей: как среди номинантов, выбранных голосованием пользователей, так и из общего списка участников. После завершения проекта каждый участник получит фотокнигу о своем месяце счастливых дней.

Компания "Золотые луга" уже традиционно запускает специальную номинацию "Молочное счастье". Чтобы побороться за спецприз, участники в течение всего конкурсного периода могут сделать и выложить в свой альбом одну или несколько фотографий с молочными продуктами торговых марок "Золотые луга" или "Живи ЗдорОво", которые являются частью их счастливого дня. Победитель в номинации получит приз – целую корзину, наполненную свежей и полезной продукцией от местного производителя молочной продукции.

Кроме того, вкусный подарок - набор от компании "Золотые луга" - получит и победитель в основной номинации.

"Это замечательный, позитивный и добрый проект, его идеи находят отражение и в философии нашей компании. Мы предлагаем получать позитивные эмоции и делиться хорошим настроением с близкими, искать хорошее и светлое в каждом дне – не только участникам проекта, но и всем людям. Почувствовать себя счастливыми, полными сил можно, когда есть крепкое здоровье. На хорошее самочувствие влияет и наше питание. Молочные продукты, которые производит "Золотые луга", - из натурального сырья, без искусственных добавок и консервантов, благотворно влияют на пищеварение, работоспособность и жизненный тонус", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Подведение итогов проекта и награждение участников состоится на торжественной встрече в марте. Следить за ходом проекта можно на портале "Детки!".