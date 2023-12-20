В регионе приняли более 520 заявок детей в рамках проекта "Елка желаний"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

С начала ноября до 20 декабря на сайте проекта "Елка желаний" ведут регистрацию детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Дети могут написать о себе и своей мечте и сообщить организаторам акции о том, какой подарок они бы хотели получить на Новый год. В каждом муниципалитете есть елка, на которой висят шары с конкретными желаниями ребятишек. Во время проведения праздничных мероприятий тюменцы могут принять участие в акции и исполнить мечты детей.

– По большому счету елки – это только символ, а сама акция проходит в онлайн-формате через сайт, – рассказала председатель совета регионального отделения "Движения первых", член Общественной палаты Тюменской области Наталья Ахлюстина. – На территории областного центра "Елка желаний" работает в офисе нефтяной компании, в Тюменской областной Думе, в администрации Тюмени. 18 декабря мы открыли елку в штабе "Движения первых". Это дает возможность вживую принять участие в акции всем желающим.

В онлайн-проекте "Елка желаний" каждый год по традиции участвуют общественные активисты, члены Общественной палаты Тюменской области, сообщила Наталья Ахлюстина. В этом году они также звонят, интересуются, в каких местах установлены "Елки желаний". Многие из них уже стали дарителями на сайте онлайн-проекта.

– Общественные активисты посещали также "Елку желаний", которую проводили активисты "Бессмертного полка", – сообщила координатор онлайн-проекта в регионе. – Важно, что люди хотят делать добро и совершают его доступными способами.

На сайте Елкажеланий.рф есть две вкладки – "Стать мечтателем" и "Стать дарителем". Если посетитель выбирает второй раздел, настраивается фильтр по муниципалитету и ценовая категория, при желании активируется фильтр "подарок-сюрприз". После этого появляется список желаний мечтателей, один из них выбирает даритель и берет в работу. После вручения подарка в личном кабинете активируется надпись "Я исполнил мечту".

До конца года сотни ребятишек получат новогодние подарки, а столько же тюменцев получат почетные звания дарителей, осуществивших детские мечты и сделавших детей счастливыми.