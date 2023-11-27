В Тюмени продолжается просветительская акция "Достижения России"

Очередным мероприятием в рамках акции стал форум для специалистов сферы культуры. Хедлайнером форума выступил шеф-редактор газеты "МК в Тюмени", поэт, писатель, филолог-журналист Вячеслав Девятков, который рассказал участникам мероприятия о достижениях Тюменской области. Образовательную программу продолжил семинар-тренинг по командообразованию и развитию креативного мышления от топовых лекторов Российского общества "Знание".

Мероприятия стали частью образовательной программы Международной выставки-форума “Россия”.

Вячеслав Девятков поделился со зрителями достижениями Тюменской области в сфере промышленности, строительства, социальной политики, образования, культуры, здравоохранения и не только.

Лекторы Российского общества "Знание" Жанна Брук и Людмила Федина провели увлекательный и полезный семинар-тренинг, во время которого затронули такие темы, как "Креативность: развитие гибкого мышления", "Команда как элемент успешного развития организации", "Увлеченность работой: как получать удовольствие". Во время мероприятия специалисты генерировали идеи, решали задачи методом мозгового штурма и общались друг с другом.

Напомним, серия мероприятий в рамках акции "Достижения России" стартовала в Тюмени 23 ноября. В первый день лектор Российского общества "Знание", инженер-исследователь лаборатории природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Лариса Алхимова провела лекцию "Научные достижения Тюменской области" для студентов, членов общественной палаты города Тюмени и представителей Департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени.

24 ноября в регионе прошло сразу два центральных мероприятия: для молодых педагогов на базе ТюмГУ и для школьников и студентов на базе штаба общественной поддержки. На одном из них лектор Российского общества "Знание", инженер-исследователь лаборатории природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Лариса Алхимова рассказала о достижениях Тюменской области, на другом еще один лектор Российского общества "Знание", заместитель председателя союза морских пехотинцев Артем Фомин также представил самые яркие и значимые результаты нашего региона.

"Я рад, что стал причастным к проведению столь масштабного мероприятия. Мне было очень приятно рассказывать аудитории о достоянии нашего региона. В глазах слушателей был виден неподдельный интерес и гордость за достижения Тюменской области и нам действительно есть чем гордиться", - поделился Артем Фомин.

В рамках Выставки “Россия” на ВДНХ проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства.

Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте запускаются недельные марафоны лекций Общества "Знание" в рамках акции "Достижения России". В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Отдельный блок выступлений посвящен целям Международной выставки-форума “Россия”.

Общество "Знание" является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.

Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.