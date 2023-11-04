ТДСК примет участие в украшении Тюмени к Новому году

Фото пресс-службы АО «ТДСК»

Тюменская домостроительная компания примет активное участие в оформлении Площади 400-летия Тюмени к Новому году. Об этом рассказал главный инженер АО "ТДСК", депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Антипов. У драмтеатра планируется разместить световые буквы "С Новым годом!", елку, световой шатер, гирлянды на елях, резиденцию Деда Мороза.

В прошлом году на этой же площадке ТДСК выступила в роли доброго волшебника и вместе с другими тюменскими строительными компаниями создала новогоднюю сказку. Тогда на площади выстроили ледовый городок под названием "Лесная сказка", в котором были и заколдованный лес из хрустальных деревьев, и сказочные домики, и замок-лабиринт. Тюменцев и гостей города приветствовали герои русских народных сказок, богатыри, были установлены королевский трон, фотозоны, горки для зимних катаний, а также символы Тюменской области изо льда.

В этом году представители строительной отрасли вновь внесут свою лепту в украшении города и создании праздничного новогоднего настроения. В Администрации Тюмени уже утвердили концепцию праздничного оформления: разработан единый стиль флагштоков для украшения, цветовая палитра и примеры оформления билбордов. Главные площади города будут украшены елками, гирляндами, инсталляциями, световыми фигурами.

"Тюменские предприниматели на протяжении всей истории города принимали и принимают активное участие в его жизни. Несмотря на сложности, которые возникают в экономике, бизнес находит возможности внести посильный вклад в благоустройство Тюмени, проводит городские массовые мероприятия, участвует в благотворительных акциях… Девиз "МЫ ВМЕСТЕ!" стал для всех нас символом взаимопомощи, призывом, по-настоящему объединяющим для свершения добрых дел", - прокомментировал глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.