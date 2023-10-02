Профилактический проект "Школа близорукости" стал победителем Регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Профилактический проект "Школа близорукости" Тюменского областного офтальмологического диспансера стал победителем регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Здоровье нации". Награду в торжественной обстановке 28 сентября вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всего в региональный этап прошло 11 963 проектов из 89 регионов России. Эксперты оценивали проекты по критериям актуальности и социальной значимости, учитывали признание и вовлеченность в реализацию программы местных сообществ. В Тюменской области лидерами стали 17 проектов.

"Всех объединяет одно – желание сделать свой регион лучше, а также стремление помогать людям. Тюменская область – земля больших людей с добрым сердцем, поэтому я верю, что все проекты будут реализованы", - отметил Александр Моор.

Проект "Школа близорукости" объединяет детей, родителей, медицинских сестер в профилактике миопии и включает сразу несколько направлений: проведение уроков "Школы близорукости" для учеников и их родителей, вовлечение школьников и студентов в качестве волонтеров, совместно с Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики был создан яркий и красочный "Дневник маленького пациента офтальмолога".

Проект реализуется медицинскими сестрами Областного офтальмологического диспансера под руководством главной медсестры Ирины Мищериной. Продемонстрировали высокие результаты:

* Мария Матвеева – старший фельдшер отделения приема детского населения

* Инна Хисамутдинова – старший фельдшер отделения терапевтической офтальмологии

* Дарья Зайнетдинова – медицинская сестра отделения приема детского населения

"Это важная составляющая масштабной профилактической работы по своевременному выявлению офтальмологических патологий и предотвращению развития нарушений органа зрения у детей и подростков в Тюменской области", - отмечает главный врач Областного офтальмологического диспансера, главный внештатный специалист г.Тюмени и Тюменского района Леонид Протопопов.

В рамках "Школы близорукости" уже провели более 50 открытых уроков и профилактических мероприятий, создали профилактические видеоролики. В планах - развитие проекта, расширение географии и целей проекта.

Отметим, Международная Премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Ее основная цель — признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.