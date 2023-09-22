Приглашение в будущее: с лекцией о технологиях в эпоху глобализации выступил профессор Михаил Яценко в Тюмени в рамках Знание.Наука

Фото: Российское общество "Знание"

Тюменский государственный университет стал площадкой трека Знание.Наука 21 сентября. С лекцией о технологиях будущего и их влиянии на общество перед студентами и молодыми учеными Тюменской области выступил доктор философских наук, профессор кафедры глобалистики и геополитики Сибирского федерального университета Михаил Яценко. Мероприятие было организовано Российским обществом "Знание" совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

"Тюменская область входит в число лидеров рейтинга научно-технологического развития, в регионе уделяют особое внимание развитию науки, инновациям, разработке и внедрению технологических новшеств в самых разных сферах: и производственных, и социальных. Отсюда и высокий интерес молодых ученых к вопросам трансформации науки, ее влияния на нашу жизнь, к тем амбициозным задачам, которые диктует нам современное общество. Об этом и не только говорили слушатели и спикер лекции в рамках уникального и востребованного трека Знание.Наука", - прокомментировал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Михаил Яценко является автором монографий "Историческое познание в эпоху глобализации", "Противостояние России и Запада в условиях глобальных геополитических трансформаций: социально-философский анализ", "Философия науки и техники. Учебное пособие для магистров", "Глобализация как форма организации исторического процесса" и многих других. Сфера деятельности ученого включает в себя социальную философию, гносеологию, аксиологию и методологию истории. Также Михаил Яценко известен как поэт: он выпустил несколько сборников стихов ("Веко века", "Тоска по эху", "ПроСвет", "Приобщение" и др.) и сборник прозы. Является членом Союза писателей России.

В своем выступлении Михаил Яценко рассказал, в каком направлении осуществляется технологическое развитие общества и какие новые формы взаимодействия человека с природой приходят на смену прежним моделям. Спикер объяснил, в чем заключается особенность исторического пути России, какие аспекты геополитики определяют будущее нашей страны и всего мира, как уровень технологий меняет социальную жизнь, политику и культуру. Также ученый отметил важнейшие нюансы экологии настоящего и будущего и назвал основные задачи, которые стоят перед Россией в условиях мирового дефицита ресурсов и борьбы за источники ископаемого топлива. После лекции слушатели смогли задать Михаилу Яценко вопросы о геополитике и поэзии, научном пути и работе над монографиями, а также получить советы для самостоятельного научного поиска.

"В современном мире наблюдается геополитическое и глобализационное давление Запада на Россию в режиме бесконечных политических и экономических санкций и провокаций. Это можно назвать мировой войной за власть и новый передел мира, в которую сегодня втянуты, так или иначе, все ведущие страны мира. Правда на стороне России, поскольку никому не удастся остановить становление и утверждение законов добра, нравственности и ноосферы, которые представляют сферу разума. Именно поэтому в условиях гибридной войны философы и историки должны стать подвижниками русской цивилизации, чтобы сохранить свою социокультурную идентичность", — отметил Михаил Яценко.

Знание.Наука проводит серию выступлений ученых России о главных открытиях и актуальных идеях современной науки. Лекторы рассказывают участникам о космосе, тайнах человеческого сознания и организма, научных открытиях и инновационных IT-стартапах. Каждый спикер — профессионал своего дела, который с радостью готов поделиться знаниями с аудиторией. Участники узнают о главных темах и актуальных трендах в современной науке, задают вопросы лекторам и вместе разбираются в сложных научных концепциях.