Жители Тюмени встретились с участниками СВО на форуме Российского общества "Знание"

Фото: Султан Татиев

Знание.Герои прошёл 25 августа в Тюменском государственном университете. Мероприятие собрало участников, которые проявили огромный интерес к патриотическим темам.

В рамках форума было организовано несколько секций, направленных на развитие исторического и военного знания, повышение патриотизма и уважения к героям Отечества. Главная цель форума – не только передача знаний, но и создание атмосферы взаимодействия и обмена опытом между участниками и зрителями.

На Знание.Герои состоялись встречи с участниками специальной военной операции, где гости смогли услышать рассказы о пережитых ими событиях и подвигах. Также были проведены лекции и беседы на тему патриотизма, которые расширили кругозор участников и помогли лучше понять важность служения своей Родине. По мнению участников, подобные мероприятия помогают стимулировать интерес к истории, формировать патриотические ценности и вносят вклад в развитие нашего общества.

"Мы с гордостью приветствуем проведение военно-патриотического форума Знание.Герои на территории Тюменского государственного университета. Это значимое мероприятие направлено на развитие патриотических ценностей и национальной гордости среди наших студентов и всего общества в целом. У гостей мероприятия была уникальная возможность встретиться с участниками СВО, которые отличаются своей преданностью и смелостью в служении Отечеству. Они поделились своим опытом и историями, вдохновили слушателей и зажгли чувство патриотизма", – подчеркнул ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.