Российское общество "Знание" поддержит проведение фестиваля "Книжные маяки России" в Тюмени

Афиша предоставлена организаторами

Тюмень станет одним из 14 городов страны, где зажжётся маяк книжной культуры. Всероссийский фестиваль книжной культуры "Книжные маяки России" откроется 8 августа в 11:00 в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева и пройдет при поддержке Российского общества "Знание".

Миссия фестивального движения – создание условий, при которых 80% россиян будут читать в среднем 12 книг в год и больше.

"Фестиваль является важным событием как для развития тюменской библиотечной отрасли, так и для всех любителей чтения. Насыщенная программа даёт возможность в экспертном кругу обсудить вопросы книжной культуры в России и Тюменской области. Популяризация этой темы позволяет сохранять книгу востребованной, развивать региональное сообщество книжников, создавать условия для роста числа книголюбов", - отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

В открытии фестиваля в Тюмени примут участие директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер, директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович, член правления Российского книжного cоюза Денис Котов и председатель тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов. Записаться на открытие фестиваля можно по ссылке на сайте Российского общества "Знание".

В рамках фестиваля на площадках города пройдут встречи с писателями, открытые дискуссии и круглые столы. Подведение итогов книжной экспедиции состоится в амфитеатре Музейного комплекса имени И.Я. Словцова.

Программа мероприятия:

С 10:15 до 11:15 – торжественное открытие мероприятия, пресс-подход в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева по адресу Орджоникидзе, 59. Ссылка на регистрацию.

С 11:15 до 12:30 – пленарное заседание, среди спикеров - член правления Российского книжного cоюза Денис Котов, директор фонда Феодора Стратилата, издатель, сооснователь сайта Stihi.ru, основатель журнала "Полдень XXI век" Игорь Сазонов, основатель проекта "Лекториум". RUNETология. Аналитическая программа Яков Сомов, директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления, российский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории Сергей Переслегин. Мероприятие пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева по адресу Орджоникидзе, 59. Ссылка на регистрацию.

С 15:45 до 18:45 - дискуссия на тему "Библиотека как метаонтология", форсайт-сессия. Спикеры: российский писатель-фантаст, известный издатель, организатор и идеолог Конгресса фантастов России, ежегодно вручающего премии "Странник", руководитель исследовательской группы "Конструирование Будущего", генеральный директор издательства "Terra Fantastica" Николай Ютанов, футуролог, физик, в течение двадцати лет организатор Конгресса фантастов России и Российской литературной премии "Странник" Екатерина Ютанова, директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления, российский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории Сергей Переслегин, ведущий научный сотрудник группы "Конструирование будущего", психолог, писатель, разработчик авторских курсов по психологии личности, создатель мыследеятельностного тренинга "Знаниевый реактор" в рамках программы Института психотехнологий, соавтор Сергея Переслегина в книгах "Тихоокеанская премьера", "Гильбертова пустыня", организатор системы конференций "Форум будущего" Елена Переслегина. Место проведения - Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева по адресу Орджоникидзе, 59. Ссылка на регистрацию.

С 15:45 до 17:30 – встреча с Петербургской детской писательницей Кристиной Кретовой. В поисках интересных историй она объехала более 50 стран мира. Ее книга "Аста-Ураган: географическое путешествие" стала бестселлером буквально в первый месяц продаж, а продолжение истории попало в списки самых ожидаемых книг 2019 года. Мероприятие пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева по адресу Орджоникидзе, 59, ссылка на регистрацию.

С 15:45 до 17:30 – встреча с Членом Российского книжного союза и членом Союза детских и юношеских писателей России Юлией Брыковой в литературно-краеведческом центре по адресу Первомайская, 14, ссылка на регистрацию.

С 16:00 до 17:30 – встреча студентов и преподавателей с руководителем проекта "Лекториум", участником книжной экспедиции Яковом Сомовым в коворкинге Тюменского государственного университета по адресу Ленина, 23, ссылка на регистрацию.

С 18:00 до 21:00 – литературная встреча с меценатом и первым редактором портала stihi.ru Игорем Сазоновым на тему: "Современная литература". В программе презентации творчества авторов, поэтические чтения. Мероприятие пройдет в мультицентре "Моя территория" по адресу Ванцетти, 1, ссылка на регистрацию.

С 19:30 до 20:15 – подведение итогов встречи, закрытие фестиваля в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, ссылка на регистрацию.

Всероссийский фестиваль книжной культуры "Книжные маяки России" проходит с 1 по 20 августа в разных городах страны от Мурманска до Владивостока и в онлайн-пространстве. Программа направлена на популяризацию чтения, книжной культуры, русского языка, туризма, а также традиционных духовно-нравственных ценностей. Участниками стали деятели культуры, писатели, издатели, медийные лица, блогеры, журналисты, спортсмены.